“İlaç eksikliği yok, ağlısı var; eldeki ilaçlarla doz ayarlaması yapsınlar, yapamayan diplomasını sorgulasın”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “ilaç eksikliği olmadığını, bu yönde bir algı yaratıldığını” söyledi, “eldeki ilaçlarla doz ayarlaması yapsınlar” diyerek sağlık çalışanlarını suçladı.

Meclis Genel Kurulu’nda, CTP Milletvekili Filiz Besim’in “Sağlık SOS verirken, ilaç krizi yaşanırken, Sağlık Bakanı seçimlerde sahadaydı” eleştirisi üzerine kürsüye çıkan Dinçyürek, “Ülkede ciddi bir ilaç krizi varmış algısı yaratarak bu toplumda bir gerginlik yaratıyorsunuz” dedi.

Sağlık Bakanı, “Bu tartışma, ‘Concerta’ isimli bir ilacın yokluğu konusunda, özelde çalışan bir hekimin sosyal medya paylaşımı ile başladı. Siz de bunun üzerine binalar kurdunuz” dedi.

“Evet, bu ilacın 18 ve 36 miligramı an itibariyle yok ama bu hafta en geç Cuma İlaç Eczacılık Dairesi’nin elinde olacak” iddiasında bulundu.

Dinçyürek, “Eldeki ilaçla hastanın ihtiyacına göre doz ayarlaması yapamayacaksa, ben sağlık çalışanını sorgularım. Gidip kendi diplomasına baksın sonra bana bir şey söylesin. Ortadan ikiye bölüp de verebileceğini bildiği halde, çeyrek tablet önerisi yapabilecekken, bunun yerine ‘duyun bu çığlığı’ diyor” şeklinde konuştu.

