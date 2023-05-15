“İklim kriziyle mücadele stratejimizi ada çapında ortaklaştırmamız gerek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, “İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri görmezden gelinemez” diyerek, hayali sınırların ötesine geçilip, adayı bir bütün olarak düşünerek, iklim kriziyle mücadele stratejisi konusunda ada çapında ortaklaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, dünyada süregelen iklim değişikliğinin giderek bir iklim krizine dönüştüğüne dikkat çekilerek, “Bir süre öncesine kadar yalnızca bazı belirtilerinden söz edilen iklim değişikliği artık bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır” denildi.

Açıklamada, orman yangınlarında yaşanan artışlar, kuraklıktaki artış ve aşırı yağış olaylarının artık Kıbrıs’ta da her geçen gün hissedilir bir seviyeye geldiği belirtilerek, “Bunun dünya çapındaki yansıması buzullardaki erimeler, deniz seviyelerindeki artışlar, büyük kasırgalar ve uzun süreli sıcak ve soğuk hava dalgaları şeklinde görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Tüm bunlara bağlı olarak ortaya çıkan biyolojik çeşitlilik ve tarımsal verim kaybı ile iklim değişikliğinin gündelik yaşamımızdaki olumsuz sonuçları göz ardı edilecek noktayı aşmış durumdadır. Adamız, yağış bakımından Avrupa Kıtasının en kurak coğrafyalarından biri konumundadır. İklim değişikliğinin etkisinin artmasıyla su konusu geri dönülemez yıkımlara sebebiyet verme potansiyeline sahiptir. Azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar gibi iklimsel etkenlerle toprağımızın çölleşme riskini arttırdığı görülmektedir.”

“Adamız ortalamanın üzerinde sıcaklık artışlarına maruz kalmaktadır” denilen açıklamada, “Bu da Kıbrıs’ın eko sisteminde yaşayan tüm canlıların yaşamına bir tehdit oluşturmaktadır” vurgusu yapıldı.

Küresel sıcaklıklardaki artışın, bu durumun giderek daha çok belirginleşeceğine işaret ettiği belirtilen açıklamada, “Yaz aylarında oluşan sıcak hava dalgaları orman yangınları için çok büyük bir risk oluşturmaktadır” denilerek şöyle devam edildi:

“Son yıllarda büyük yıkımlara sebebiyet veren ve adamızın akciğerlerini yok eden yangınların artıyor olması bunun en somut örneğidir. Deniz suyunda meydana gelen sıcaklık artışlarıyla yerel türlerimiz yok olurken denizlerimizdeki istilacı türlerin sayısı artmaktadır.”

Açıklamada, iklim değişikliği ile mücadele konusu ele alınırken; enerji verimliliğinin arttırılması, akılcı su yönetimi, toplu taşımanın geliştirilmesi, tarımda kuraklığa dayanıklı türlere geçişin teşvik edilmesi, eko-turizme öncelik verilmesi, koordineli iklim değişikliği ve çevre okur-yazarlığı eğitimleri verilmesi ile gerçekleştirilebileceğine dikkat çekildi.

CTP Gençlik Örgütü açıklamasında, iklim değişikliğinin dünyadaki tüm insanların ortak sorunu olduğu ve kuzey - güney ayırmaksızın adanın bir bütün olarak bundan etkilendiğini, ülkeyi yönettiğini iddia edenlere hatırlatıldı, bu kapsamda adanın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Bu bakımdan hayali sınırların ötesine geçerek adamızı bir bütün olarak düşünmeli ve iklim kriziyle mücadele stratejimizi ada çapında ortaklaştırmamız gerekmektedir. Bu konuda artık kaybedecek zamanımızın kalmadığını bilerek, ülkeyi yönettiğini iddia edenlere iklim krizi ile mücadele etmek için harekete geçmeye davet ederiz” çağrısı yapıldı.