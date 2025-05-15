“İklim krizi konusunda acilen somut adımlar atılmalı”

Yeşil Barış Hareketi, iklim krizinin her geçen gün derinleştiğine dikkat çekerek, yetkilileri acil ve somut adımlar atmaya çağırdı.

15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla açıklama yapan Yeşil Barış Hareketi, sadece bilim insanlarının değil, toplumun her kesiminin iklim krizine karşı ortak mücadele vermesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinden kaynaklandığı ve bunun artık bilimsel bir gerçek olduğu belirtilirken, bu konuda etkili önlemler alınmamasının büyük bir ihmal olduğu ifade edildi. “İklim değişikliğiyle mücadele sadece bir seçenek değil, bir zorunluluktur” ifadeleri kullanıldı.

Yeşil Barış Hareketi, Cumhuriyet Meclisi’nin Paris İklim Anlaşması’nı oy birliğiyle kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ancak bu adımın henüz pratikte bir karşılık bulmadığını vurguladı.

Yeşil Barış Hareketi yapılması gerekenler, temel adımlar ve alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

“İklim politikalarının etkin uygulanabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması ve başta çevre yönetimini ele alacak özerk bir çevre birimi oluşturulmalı ve ilgili bütün kurumların güçlendirilmesi gerekmektedir. Güneş, rüzgar, jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilerek fosil yakıt bağımlılığı azaltılması sağlanmalıdır. Binalarda, sanayide ve ulaşımda enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin kullanılması ve tasarruf önlemleri bir an önce hayata geçirilmelidir. Tarımda sürdürülebilir yöntemler benimsenmeli ve toprak koruma altına alınarak tarım topraklarının elden çıkması önlenmelidir. İklim dengesine katkı sağlayan ormanların özenle korunması ve büyük orman açığımızın en erken zamanda kapatılması için yeniden ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmelidir. Gelinen noktada her tek ağacı artık korumak durumunda olduğumuzu da bilmek ve anlamak zorundayız. Atıkların azaltılmasını sağlayacak önlemler alınmalı, geri dönüşüm ve kompostlama gibi uygulamalarla sera gazı emisyonları düşürülmelidir. Halkın iklim değişikliğinin etkileri ve alınabilecek önlemler konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim programları düzenlenmelidir. Diğer ülkelerle işbirliği yapılarak bilgi ve kaynak paylaşımı sağlanmalı, iklim değişikliğiyle mücadelede siyasi kaygıları bir yana bırakarak ortak hareket edilmelidir. Emisyonların izlenmesi ve politika etkinliğinin değerlendirilmesi için şeffaf ve düzenli raporlama mekanizmaları kurulmalıdır.”

“Bugün alınacak kararlar, yarını şekillendirecek”

Açıklamada, zaman kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiği belirtilerek şöyle denildi:

“İklim değişikliği, sadece hükümetlerin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasıyla mücadele edilebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Paris Anlaşması’nı kabul etmesi, bu konuda önemli bir adım olsa da, atılan bu imzaya, alınacak somut önlemler ve sürdürülebilir uygulamalarla karşılık verilmelidir. Aksi takdirde, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak mümkün olmayacaktır.

Unutmayalım ki, iklim değişikliğiyle mücadele, sadece bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Bugün alınacak kararlar, yarınlarımızı şekillendirecek ve yaşam kalitemizi belirleyecektir. Gelin, birlikte hareket ederek, iklim krizinin önüne geçmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirelim. Gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için şimdi harekete geçmenin tam zamanıdır.”