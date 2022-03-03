İkisi tutuksuz yargılanacak, sekizi cezaevine gönderildi

Yasal olmayan yolla Kıbrıs’ın güneyine geçmek için anlaşan ikisi ‘insan kaçakçısı’ toplam 10 kişi Lefkoşa Kaza Mahkemesine huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, zanlılardan ikisinin teminatla tutuksuz yargılanmasına, 8 zanlının ise cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, 27 Şubat tarihinde saat 23:00'de, Akıncılar yolu üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde Zanlı 1- K. K.’nin kullanımında bulunan NZ 355 plakalı salon araç içerisinde 6 yabancı uyruklu kişi, zanlı E.B’nin kullanımındaki EN 964 plakalı salon araç içerisinde ise 2 yabancı uyruklu kişi tespit edildiğini, toplamda 10 kişinin tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı K.K ve E.B’nin, 25 Euro karşılığında ‘insan kaçakçılığı’ yaptığını, beraberindeki diğer zanlılarla, Akıncılar’da Askeri bölgeyi ihlal edip kuzeyden güneye geçirmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurdukları esnada tespit edildiklerini belirtti.

Polis, aynı gün 3 zanlının gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçlarını itiraf ettiklerini belirtti. Mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyen Polis, 2 zanlının teminatla serbest kalması, diğer 8 zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, 2 zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 3’er kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 30’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkeme, diğer 8 zanlının ise 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.