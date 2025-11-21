İki yerli, bir ithal üründe kalıntı

Gıda denetimlerinde yerli iki, ithal bir üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, 14-20 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, ithal ürünlerde 38 numunenin, 37’si temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1 numuneye rastlandı.

M&S Koçak Gıda’ya ait armut S.M de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteğine göre imha veya menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerde ise 17 numunenin 15’i temiz çıkarken, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandı.

Yeşilköy sakini Menteş Uyguner’e ait kıvırcık marul ve marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.