İki trafoda dört adet vantilatör ve elektrik aksamları yandı

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde bulunan Trafo Merkezi'nde bu sabah yangın çıktı, yangında iki adet trafoya ait dört adet vantilatör ve elektrik aksamları yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde bulunan trafo merkezinde bu sabah 04.30 sıralarında çıkan yangın büyük bir paniğe yol açtı, yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, yangının çıkma sebebinin henüz tespit edilemediği bilgisini veren Polis, yangın sonucunda her iki trafoya ait soğutma işlevi gören toplam dört adet vantilatör ve elektrik aksamları yanarak hasar gördüğünü açıkladı.

Polis, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

Aydın: "Aynı anda ve kendi başına çıkacak bir yangın değil…”

Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Dalman Aydın, yangının yüksek ihtimalle ‘sabotaj’ olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

“Trafoların devre dışı kalmasından dolayı sabah saat 04.40 itibariyle merkezimize bir sinyal geldi. Arkadaşlarım buraya geldiğinde, aynı anda iki trafomuzun fanlarında yangın olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polise ve itfaiyeye bilgi verildi. Aynı anda ve kendi başına çıkacak bir yangın değil…” ifadelerine yer veren Aydın, ısınmaya karşı trafoların fanlarında korumaların olduğunu kaydetti.

Trafoların durduğu yerde yanmasının mümkün olmadığını belirten Aydın, “Tecrübelerime dayanarak yangının dıştan bir müdahaleyle olduğudur. Öngörümüz bu yöndedir. İki trafoda aynı anda ve aynı noktada yangın çıkmasının çok doğal olmayacağı kanaatindeyim. Bunun biri ya da birileri tarafından kasıtlı olarak müdahale edilip yakıldığı görüşündeyim. Yüksek ihtimalle ‘sabotaj’ olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Tuğcu: "Eğer bu, sabotaj çıkarsa çok yazık…"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu da, “Bu halkın malına yapılan bir sabotajdır. Eğer bu, sabotaj çıkarsa çok yazık… Bu bizim malımız ve özvarlığımızdır. Böyle bir şey, asla ve kesinlikle kabul edilemez.” dedi.

Tuğcu, polisin bir an önce suçluları bulup yakalamasını ve adalete teslim etmesini temenni etti.