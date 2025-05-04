İki trafik kazası, üç yaralı…

Lefkoşa ve İskele-Mağusa ana yolunda meydana gelen iki trafik kazasında üç kişi yaralandı; bir sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da bu sabahın erken saatlerinde, Ayşe Kanatlı (K-31), yönetimindeki VG 981 plakalı araçla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, refüje çıkarak 3 adet ağaç ile aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Türkkan Delideniz (E-40), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Kanatlı’nın sol el bileğinde kırık, Türkkan Delideniz’in ise kaburgalarında kırık teşhisiyle yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

İskele-Gazimağusa ana yolunda, dün gece meydana gelen kazada ise, 93 miligram alkollü içki tesiri altındaki Mehmet Şenol (E-39), yönetimindeki RE 063 plakalı araçla seyrettiği sırada St. Barnabas Çemberi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kaldırım taşlarına çarptıktan sonra bir takla atıp toprak alanda tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından, kendi isteğiyle hastaneden ayrıldı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.