İki trafik kazası… Bir yaralı, bir tutuklu

İskele-Ercan ana yolu ve Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi yaralandı, bir kişi de tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bu sabah 1.20'de İskele-Ercan ana yolunda meydana gelen kazada, Abdurahman Güven (E-22), 59 mlgr alkollü içki tesiri altında ZSG 276 plakalı araçla seyir halindeyken Serdarlı kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve ağaca çarptı.

Kazada yaralanan Abdurrahman Güven, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Karaoğlanoğlu’nda dün gece meydana gelen kazada ise, Derviş Sonatlı (E-34), 171 mlgr alkollü içki tesiri altında FS 604 plakalı araçla seyrettiği sırada Serdal Öcal (E-31) yönetimindeki UJ 941 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Derviş Sonatlı tutuklandı. Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.