İki Toplumlu Barış Etkinliği’nde Kıbrıslı Türkler İnönü Meydanı’na yürüyecek

Annan Planı referandumunun yıl dönümü nedeniyle 24 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek iki toplumlu barış etkinliği için Kuzey Kıbrıs’ta buluşma yeri eski Peyak önü, miting alanı ise İnönü Meydanı olarak açıklandı.

Bu Memleket Bizim Platformu, “Federasyon Yolunda Birlikte” sloganıyla gerçekleşecek etkinliğin kuzeyde saat 17.00’de Lefkoşa eski Peyak önünde başlayacağını ve oradan ortak buluşma yeri olan Baf Kapısı’nın kuzeyinde kalan bölgedeki Yiğitler Burcu'na yürüneceğini açıklamıştı.

Ancak, Bu Memleket Bizim Platformu adına açıklama yapan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıslı Türklerin Baf Kapısı yerine İnönü Meydanı’na yürüyeceğini ve burada federal çözüm istencini haykıracaklarını duyurdu.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Kişmir, Kıbrıslı Rumların ise saat 17.00’de Lefkoşa Eleftheria/Özgürlük Meydanı’nda toplanıp Baf Kapısı’na yürüyeceğini aktararak, her iki eylemin de kurulacak ekranlarla diğer meydana yansıtılacağını söyledi.

Kişmir, hem güney hem kuzeyde aynı açıklamanın okunacağını kaydetti.