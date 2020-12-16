İki toplumlu anlamlı yardım

Neokleous Lisesi Mezunları Derneği ve Enorasis Kulübü sosyo-kültürel kolu üyeleri geleneksel gönüllülük gününde topladıkları bağışlarla, aralarında SOS Çocukköyü’nün de bulunduğu aile, kişi, okul ve kuruluşlara maddi yardımda bulundu.

Bağış çerçevesinde Anakyklos Perıvallontiki’ye 350 kilo kıyafet, ihtiyaçlı ailelere 4 kutu kuru yiyecek Engomi’deki bir okulun ve Teknik Yüksek Okulu’nun öğrencilerine ve Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren SOS Çocukköyü’ndeki çocuklara 900’er Euro nakit para katkısı yapıldı.

Bağış toplanan etkinlik için Androulla Shati, Vasilia Taliadorou, Gaston Neokleous, Lia Panagi, Chryso Koronidou, David Shakalis ve Tuncer Bağışkan'dan oluşan gönüllüler komitesi, ortak kulüplerini Noel ve yılbaşı için süsledi.

Hermes Neokleous ve Renos Martidis ise piyano resitali sunduğu etkinlikte, diğer iki grubun başkanları Akis Pigasiou ve Costis Kyranides ve üyeler şarkılar söyledi ve cömert bağışta bulunarak gönüllülük gününde halkın acılarını hafifletmeye katkı yaptı.

İki kulüpten bir heyet, bağışı okullara teslim ederken, Tuncer Bağışkan aracılığıyla da SOS Çocukköyü'ne maddi katkı payları iletildi.