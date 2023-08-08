İki iş kazası, iki yaralı

Alayköy Sanayi Bölgesinde, 5.60 metre yükseklikteki asansörde, İbrahim Bozkıl (E-41) ölçü aldığı sırada, bir demir parçasının asansöre düşmesi nedeniyle dengesini kaybederek yere düştü.

Bozkıl’ın sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan muayenesinde sağ el bileğinde ve bel kemiğinde kırık tespit edildi.

Gemide kaza

Mağusa’da Serbest Liman Bölgesindeki bir gemide vinçle inşaat demiri yüklemesi yapılırken, vincin tutacağındaki bir demirin kopup savrulmasıyla 23 yaşındaki Korhan Hasan Ondal alnından yaralandı. Ondal Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.