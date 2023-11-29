İki ayrı iş kazası, iki yaralı

Haspolat ve Alsancak’ta dün meydana gelen iki ayrı iş kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Haspolat’ta dün sabah 07.30 sıralarında faaliyet gösteren bir tuğla fabrikasında çalışan 45 yaşındaki Cumali Atik, tuğla fırını bölümünde bulunan yaklaşık dört metre derinlikteki beton çukur içerisine düşerek yaralandı. Atik, kaldırıldığı Lefkoşa Dr.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bel kemiğinde kırık teşhisi sonrası yapılan ameliyatının ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

Dengesini kaybederek 2,5 metre yükseklikten düştü

Öte yandan, dün saat 10.00 sıralarında Alsancak’ta faaliyet gösteren bir şirketin bahçesinde ahşap çatı üzerinde tente branda montajı yapan 34 yaşındaki Dınesh Kumara Liyanage, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2,5 metre yükseklikten beton zemine düştü. 34 yaşındaki Liyanage, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde el bileğinde çatlak teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.