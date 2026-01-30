İki aylık bebek yaşamını yitirdi
Polis, henüz iki aylık olan Errel Shine Mendy isimli bebeğin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
A+A-
Henüz iki aylık olan Errel Shine Mendy isimli bebek hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamaya göre bugün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Göçmenköy’de yaşam süren Errel isimli bebek, rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polis, ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağını açıkladı, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
Bu haber toplam 455 defa okunmuştur
Etiketler : bebek, Ani ölüm, Errel Shine Mendy