“AKSA faturaları derhal bağımsız denetime açılmalı ve AKSA’dan yüksek kazanç vergisi alınmalıdır”

KTMMOB Makine Mühendisleri Odası, savaş gerekçesi ile elektriğe zam yapma niyetinden önce AKSA’ya KIB-TEK Yönetimi tarafından ödenen faturaların teftişi ve denetiminin yapılmasını ve AKSA’dan yüksek kazanç vergisi alınmasını talep etti.

KTMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin sürdürülebilir enerji arz güvenliği hedefine ulaşmasının önündeki en büyük engelin “AKSA’cı” yönetimler olduğunu vurguladı.

AKSA’ya ödenen faturaların bağımsız denetime açılması gerektiğini kaydeden Yarkıner, bu teftiş ve denetimlerde Oda’nın teknik olarak destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Yarkıner, güncel bir fatura üzerinden yapılan hesaplamayı şu şekilde paylaştı:

“Ödenen Fatura toplamı (KDV dahil): 12,215,307 USD; gerçek maliyet esas alınarak olması gereken tutar (KDV hariç):9,256,911 USD; gerçek maliyet KDV dahil: 10,182,602.1 USD. Her durumda Tek bir ayda yaklaşık 2 Milyon USD’ dan fazla ödeme yapılmaktadır. Bu 2 Milyon USD'dan fazla ödeme vahşi karın üzerine ilavedir.”

Oscilasyon formülü…

Kalecik III Sözleşmesinde kullanılan yakıt oscilasyon formülünde baz değer olarak alınan 250 USD/Ton seviyesinin teknik ve ekonomik bir gerekçesinin bulunmadığını aktaran Yarkıner, bu yöntemin yakıt maliyetini gerçekte olması gerekenin üzerine çıkardığını ve AKSA lehine sistematik bir gelir artışı yarattığını belirtti.

20 yılı aşmış santraller için ödenen kira bedellerinin rayiç değerlerin çok üzerinde olduğunu da savunan Yarkıner, “Kurulum maliyetleri her yeni sözleşmede yeniden maliyetlendirilerek aynı yatırım için birden fazla ödeme yapılmaktadır. Eksik üretim bahanesiyle kira kesintisi yapılmakta, aynı miktar enerji daha sonra yeniden kira ve yakıt bedelleri ile faturalandırılmaktadır. Bu uygulama açıkça mükerrer tahsilat / çifte faturalama niteliğindedir.” dedi.

“AKSA faturaları etkin ve bağımsız bir teftiş mekanizmasından geçirilmemektedir”

AKSA faturalarının etkin ve bağımsız bir teftiş mekanizmasından geçirilmediğini ileri süren Yarkıner, bunun sonucu olarak hatalı veya şişirilmiş kalemlerin denetlenmeden ödendiğini, faturalara eklenen yüzde 10 KDV’nin kamuya gelir olarak yansımadığını ve AKSA lehine ek kazanca dönüştüğünü kaydetti.

Yarkıner, önerilerini şöyle sıraladı:

“KIB-TEK Yönetim Kurulu, mesleki gelişimini tamamlamış makina, elektrik mühendisleri ve ekonomi uzmanlarınca yeniden oluşturulmalıdır. Arızalı KIB-TEK santralleri, 90 gün içerisinde hizmete amade hale getirilmelidir. AKSA faturaları derhal bağımsız denetime açılmalıdır. Yakıt maliyetleri gerçek tüketim üzerinden hesaplanmalıdır. Oscilasyon formülü revize edilmeli veya kaldırılmalıdır. Kira bedelleri rayiç seviyeye çekilmelidir. Mükerrer tahsilata derhal son verilmelidir. Fazla ödemeler KIB-TEK’e aktarılmalıdır. EÜAŞ santralleri için yeni kamu yararı politikası oluşturulmalıdır. KDV uygulaması kamu lehine yeniden düzenlenmelidir. AKSA ‘dan yüksek kazanç vergisi alınmalıdır.”