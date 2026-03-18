Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Din İşleri personeline yönelik pedagoji eğitimi iddiaları üzerinden UBP-DP-YDP Hükümeti’ne tepki gösterdi. Maviş, kamuoyuna yansıyan bilgilerin yalanlanmadığını, buna rağmen sürecin şeffaflıktan uzak yürütüldüğünü belirtti.

Maviş, söz konusu uygulamanın “Yaz Dönemi Dini Bilgiler Etkinlikleri” kapsamında gösterilmeye çalışıldığını ancak asıl niyetin gizlendiğini vurgulayarak, yetkililerin kamuoyuna açık ve net bir açıklama yapmaktan kaçındığını belirtti. Eğitim giderlerinin elçilik tarafından karşılandığı yönündeki iddialara da yanıt verilmediğine dikkat çekti.

KTÖS olarak yıllardır aynı soruları yönelttiklerini vurgulayan Maviş, bu etkinliklerin hangi yasal çerçevede, hangi programla ve hangi denetim mekanizmasıyla yürütüldüğünün açıklanmadığını ifade etti. 2022’den bu yana Eğitim Bakanlığı’na yapılan başvuruların yanıtsız bırakıldığını belirten Maviş, Ombudsman’a yapılan başvurudan da sonuç alınamadığını kaydetti.

Ortaya çıkan yeni gelişmelerin geçmişte yönelttikleri soruların haklılığını gösterdiğini belirten Maviş, pedagoji eğitimlerinin kapsamı, kimlere verildiği, bu kişilerin nerelerde görevlendirileceği ve çocuklarla hangi içerikte buluşturulacağı gibi kritik soruların hâlâ yanıtsız olduğunu dile getirdi. Ayrıca sürecin denetiminin kim tarafından yapılacağı ve finansmanın neden elçilik üzerinden sağlandığı konularının da açıklığa kavuşturulmadığını vurguladı.

Açıklamada, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) gibi kurumların bilimsel, laik ve kamusal eğitimin temel parçaları olduğuna işaret edidi.

Maviş son olarak, “Çocuklarımız üzerinde dini ve siyasal mühendislik yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kamuoyundan gerçekleri saklayanlar bilsinler ki, bizler sormaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.