Girne Belediyesi personeline siber güvenlik eğitimi verildi

AB Bilgi Merkezi himayesinde, Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası tarafından “Siber Güvenlik & Veri Güvenliği” konulu seminer düzenlendi.

Girne Belediyesi personeline yönelik seminerde, dijital dünyada karşılaşılabilecek riskler ve korunma yöntemleri ele alındı. Seminerde sunum, Adli Bilişim Uzmanı Medine Albayrak tarafından gerçekleştirildi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, seminer kapsamında, siber güvenliğin önemi, güvenli internet kullanımı, günümüzde yaygınlaşan dolandırıcılık yöntemleri ve kişisel verilerin korunması gibi konular detaylı şekilde aktarıldı. Uzmanlar, özellikle kamu çalışanlarının dijital tehditlere karşı bilinçli hareket etmesinin, hem kurumsal hem de bireysel veri güvenliği açısından kritik olduğuna dikkat çekti.