Kayıp olarak aranan Mehmet Tandövenoğlu bulundu

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, belediyeye bağlı Akdeniz köyünde dün akşam kaybolan 65 yaşındaki Mehmet Tandövenoğlu bulundu.

Tandövenoğlu, Sivil Savunma, polis ve LAÇ Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu bulundu.

Polisten yapılan açıklamada, “17.03.2026 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Akdeniz'de sakin Mehmet TANRIDÖVEROĞLU (E-65), Polis, Sivil Savunma, LAÇ Belediyesi çalışanları ile bölge halkının katkıları ile gerçekleştirilen geniş çaplı aramalar sonucu Akdeniz köyünde sağlıklı bir şekilde bulunmuştur.” denildi.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

