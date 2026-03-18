"Türkiye, çözümün mevcut durumdan daha iyi olacağını anlamalı"

Serhat İncirli

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Nisan ayında Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek AB zirvesine bir kez daha davet etti. Hristodulidis, Türkiye’nin, olası bir çözümden kazanımlarının, çözümsüzlükten daha çok olacağını görmesi halinde, Kıbrıs sorununun çözülebileceğini kaydetti. Bir anlamda, “Çözüm, Türkiye’ye bağlı” mesajını verdi.

Avrupa Konseyi toplantıları için Belçika’nın Başkenti Brüksel’de bulunan Hristodulidis, bu sabah European Policy Centre (EPC) adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği panelde konuştu, soruları yanıtladı.

EPC yetkililerinden Jannis A. Emanouilidis’in moderatörlüğündeki paneldeki konuşmasına Kıbrıs’ın güvenilir ve güvenlikte bir ülke olduğu vurgusuyla başlayan Hristodulidis, Ağrotur’daki İngiliz askeri üssüne yapılan saldırıyı “küçük bir olay” diye niteledi.

“Kıbrıslılar bu desteği asla ve asla unutmaz”

Hristodulidis, AB’nin herhangi bir üyesine yapılan saldırının, tüm AB’ye yapılmış kabul edildiğine de değindiği konuşmasında, Ağrotur’da yaşanan olay sonrası, Kıbrıs’ın güvenliği için AB üyesi ülkelere çağrı yaptığını ve bu çağrıya Yunanistan, İspanya, İtalya, Fransa ve Hollanda’nın anında yanıt verdiklerini, destek gönderdiklerini aktardı. Hristodulidis, “Kıbrıslılar bu desteği asla ve asla unutmaz” dedi.

“Kıbrıs yatırımlar için güvenli bir cennet”

Kıbrıs’ın yatırımlar iş dünyası ve herkes için güvenli bir cennet olduğunu tekrarlayan Hristodulidis, ülkesinin, Doğu Akdeniz’de AB’nin deniz feneri olduğunu ve her zaman çözümden yana durduklarını kaydetti. Hristodulidis, “her türlü probleme karşıyız” dedi.

Avrupa’da savaşla ilgili en önemli endişenin enerji sıkıntısı olduğunu belirten Rum lider, AB’nin, Ukrayna deneyimi nedeniyle bu sıkıntıya hazır olduğunu iddia etti.

“Türkiye, olası bir çözümün, şu andaki durumdan daha iyi olacağını anlamalıdır”

Bu arada bir soru üzerine Kıbrıs meselesine de değinen Hristodulidis şunları söyledi:

“Kıbrıs sorunu ile ilgili soru olmadığı zaman çok mutlu oluyorum. Coğrafyayı değiştiremezsiniz. Kıbrıs’ı alıp İsviçre’nin yanına koyamazsınız. Türkiye’nin, işgal ve insan hakları ihlalleri için gelip de özür dilemesi beklenmiyor. Ama Türkiye, olası bir çözümün, şu andaki durumdan daha iyi olacağını anlamalıdır. Çözüm, Türkiye için de, NATO, AB, Kıbrıs ve bölge için de çözümün getirilerinin çok daha iyi olacağını kabul etmelidir. AB’nin bunu Türkiye’ye anlatmasını istiyorum. 23 – 24 Nisan’da Kıbrıs’ta bir araya geleceğiz. AB’nin bu toplantısına Recep Tayyip Erdoğan’ı da davet etmek isterim. AB’deki yakın dostlarından da, resmi davetten önce kendisine iletmelerini istedim. İlk reaksiyon olumlu değil ne yazık ki…”

“NATO üyeliğini istiyoruz, üsler konusunu konuşacağız”

Öte yandan Kıbrıs vatandaşlarının büyük çoğunluğunun, NATO üyeliğine destek verdiğini de öne süren Hristodulidis, bu konuda Türkiye’nin vetosu olduğunu hatırlattı.

Hristodulidis, yine de NATO üyeliği için ülkesinin hazır duruma geleceğini ve siyasi şartlar geliştiğinde katılmak istediklerini ekledi.

Hristodulidis, İran Savaşı bittikten sonra, Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin varlığını da tartışacaklarını ifade etti; özetle şunları söyledi:

“Şu andaki İngiliz hükümeti ile çok iyi bir iş birliğimiz var. 1960’tan bu yana en iyi ilişki diyebiliriz. 2025 yılında Başbakan Sir Keir Starmer Kıbrıs’ı ziyaret etti. Bu ziyaret, bir İngiliz başbakanının son 53 yıldaki ilk ziyaretiydi. İngiliz üsler bölgesinde 10 bin Kıbrıslı yaşamaktadır. Bu konuyu savaştan sonra ele alacağız.”