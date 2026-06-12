İKD’den "Emeğin cinsiyeti yok! Kadın Emeği ve Yasal Güvenceler" paneli
İş Kadınları Derneği (İKD) "Emeğin Cinsiyeti Yok! Kadın Emeği ve Yasal Güvenceler" başlıklı panel düzenledi.
İş Kadınları Derneği (İKD) "Emeğin Cinsiyeti Yok! Kadın Emeği ve Yasal Güvenceler" başlıklı panel düzenledi.
Dernekten verilen bilgiye göre, İş Kadınları Derneği Köşkü’nde Çarşamba akşamı düzenlenen etkinlikte, kadın emeğine ilişkin yasal güvenceler ve cam tavan olarak adlandırılan iş hayatındaki görünmez engeller ele alındı.
Moderatörlüğünü Pınar Taş’ın üstlendiği panelde, Av. Çise Atlas ve LTB Kadın Sığınma Evi Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz sunum yaptı.
Atlas, sunumunda, kadın emeğinin hukuki boyutu, yasal mevzuatlar ve çalışan kadınların hakları konusunda hukuki çerçeveyi aktardı.
Yılmaz ise sahadaki deneyimlerini paylaşarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların maruz kaldığı sosyo-ekonomik zorluklara karşı geliştirilmesi gereken kurumsal destek mekanizmalarına dikkat çekti.
Panelde, kadınların iş gücüne katılımının artırılması ve haklarının güvence altına alınması için atılması gereken somut adımlar vurgulandı. Etkinlik, soru-cevap bölümüyle son buldu.