İkamet izinsiz oldukları tespit edildi, cezaevine gönderildiler

“KKTC'de İkamet İzinsiz Bulunmak” suçlarından tutuklanan iki zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı, tutuksuz yargılanmaları halinde ülkeyi yasadışı yollarla terk etme ihtimalleri olduğu gerekçesiyle 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına karar verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, zanlılar D.V ve J.O.O.’nun “KKTC'de İkamet İzinsiz Bulunmak” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 30 Haziran tarihinde alınan bilgi üzerine mahkeme emri gereği bir polis ekibi tarafından yapılan arama neticesinde, D.C.O ve J.O.O.’nun 30 Haziran tarihinden itibaren ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini ve zanlıların tutuklandığını aktardı.

Polis, zanlıların İçişleri Bakanlığı Muhaceret Şube'sinden yapılan araştırmada KKTC'de yasal statülerinin olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını, zanlıların serbest kalması halinde KKTC topraklarını yasal olmayan yollardan terk etmeleri kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, bu aşamada 15 gün sure ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emri verdi.