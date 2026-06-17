İhraç talebiyle disipline sevk edilen 9 CHP'li milletvekilinin parti üyelikleri silindi

CHP'de mutlak butlan kararıyla partinin başına atanan yönetim tarafından geçen hafta ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 ismin parti üyelikleri silindi.

BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre YDK'ye hukuksuz şekilde sevk edildiğini vurgulayan ve parti üyeliği silinen isimler arasında yer alan Umut Akdoğan, YDK'de savunma yapma ve mahkemeye itiraz etme haklarının olduğunu belirterek "Bu ne acele?" diye sordu. Yargıtay'ın bu kararı TBMM'ye iletmesinin ardından 9 isim de bağımsız milletvekili olarak kayda geçecek ve CHP'li milletvekili sayısı 138'den 129'a gerileyecek.

İhracı istenen isimler:

Disipline sevk edilen milletvekilleri arasında şu isimler yer alıyor: