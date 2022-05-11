 İhraç olmayı beklerken güneye kaçırmaya çalıştılar

Ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yapan ve Demirhan’da bir yurt içerisinde ülkeden ihraç edilmeyi bekleyen N.M.A.’yı yurttan kaçırıp yasal olmayan yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçirmeye çalışarak “Gizli ittifak” kuran zanlılar M.Ö. ve zanlı A.Ş. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli olguları aktardı. Polis, 9 Mayıs 2022 tarihinde, Demirhan'da faaliyet gösteren Yıldız Öğrenci Yurdu’nun dış cephe kaplamasını yapan zanlı 1 M.Ö. ve zanlı 2 A.Ş.’nin, bir odada 27 Nisan 2022 tarihinde ülkeye kaçak olarak giriş yapan ve hiçbir yasal statüsü olmayan N.M.A. ile aralarında 1.000 Dolar karşılığı yurttan kaçmasına yardım etmek için anlaşıp, zanlı 1 tarafından yasal olmayan yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçirmek için gizli ittifak kurduklarını anlattı. Polis, olayın 10 Mayıs’ta, söz konusu odada yapılan polis kontrolünde tespit edildiğini ve zanlıların mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlı 1’in gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı 1’in TC vatandaşı olup, ülkeye 5 Mayıs 2022 tarihinde 30 gün turist vizesi ile geldiğini aktardı. Polis, Zanlı 2’nin ise yine TC vatandaşı olup, ülkeye 23 Nisan 2022 tarihinde 30 gün turist vizesi ile giriş yaptığını ve Emir yapı isimli İnşaat firmasında çalışma izinsiz olarak çalıştıklarının tespit edildiğini ve bu yönde de Çalışma Dairesi ile gerekli yazışmalar yapılacağını ifade etti. Polis, zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlanmış olup, zanlıların 10 gün süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 10 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.