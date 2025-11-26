“İhraç işlemleri başladı”

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimi kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyinde “izinsiz ikamet etme” suçundan tutuklanan 11 kişi Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Ali Şube’de görevli polis memuru Emine Yekli, Gönyeli Karakolu’nda görevli Erdem Han zanlılarla ilgili olguları aktardı.

Polis ,22.11.2025 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimi kapsamında yapılan muhaceret kontrolleri sırasında, H.K.’nin 29.05.2023 tarihinden itibaren 906 gündür, N.G.B.’nin 29.11.2023 tarihinden itibaren 724 gündür, A.B.’nin 21.07.2024 tarihinden itibaren 489 gündür ve R.E.’nin 29.11.2024 tarihinden itibaren 358 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarının belirlendiğini söyledi.

Polis memuru aynı gün saat 16.30 sıralarında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde Kılıçlar Pansiyonu önünde yapılan kontrolde İ.K. isimli şahsın 17.02.2020 tarihinden itibaren toplam 2015 gündür ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, saat 22.30 sıralarında Gönyeli’de Martı Sokak üzerinde bulunan Hasan Mamal Apartmanı No 32 Daire 5 adresinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda A.M.U.’nun 29.05.2025’ten itibaren 178 gündür, M.A.’nın 26.08.2024’ten itibaren 454 gündür ve A. isimli şahsın 04.03.2025’ten itibaren 264 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarının belirlendiğini söyledi.

Polis, 22.11.2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde yapılan muhaceret kontrolünde P.U.’nun 06.09.2023’ten itibaren 808 gündür ve A.H.’nin 03.12.2024’ten itibaren 354 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirterek, ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.