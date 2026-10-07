“İhale itirazlarına ilişkin işlemler seçim süresince durdurulacak”

Rekabet Kurulu, kamu ihalelerine yönelik itiraz başvurularının seçim süresince incelenmeyeceğini ve bu dosyalara ilişkin işlemlerin durdurulacağını açıkladı.

Kurul Başkanı Şifa Kırmızıgil, yazılı açıklamasında, 6 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için seçim sürecinin bugün başladığını hatırlattı.

Kırmızıgil, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79’uncu maddesi uyarınca devlet ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihale işlemlerinin seçim gününe kadar durdurulduğunu belirtti.

Bu kapsamda Rekabet Kurulu'na yapılan kamu ihalelerine ilişkin itirazların incelenmeyeceğini ve dosyalara ilişkin işlemlerin durdurulacağını söyleyen Kırmızıgil, dosyaların seçim sonrasında, yasal sürecin izin verdiği ilk aşamada kaldığı yerden ele alınacağını bildirdi.

Seçim süresince devam ettirilmesi gerekli görülen ihale işlemlerinin Yüksek Seçim Kurulu'nun ilgili mevzuat çerçevesinde izniyle mümkün olduğunu belirten Kırmızıgil, izin verilmesi halinde ilgili ihale makamı veya komisyonunun Rekabet Kurulu'nu bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti.