KTAMS: Eylül ayı açlık sınırı 48 bin 117 TL, yoksulluk sınırı 259 bin 532 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 30 Eylül itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 48 bin 117 TL, yoksulluk sınırını ise 259 bin 532 TL olarak hesapladığını açıkladı.

KTAMS Başkanı Serman Yiğit yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyatların ortalamaları esas alınarak hesaplamanın yapıldığını kaydetti.

Buna göre; sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 423,84 TL, aylık 12 bin 715 TL; yetişkin bir erkek için günlük 433,44 TL, aylık 13 bin 3 TL; 13-18 yaş aralığında çocuk için günlük 438,61 TL, aylık 13 bin 158 TL ve 8-12 yaş çocuk için günlük 307,99 TL, aylık 9 bin 239 TL olarak hesaplandı.

Yoksulluk sınırı hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin gıda ve alkolsüz içecekler için aylık 48 bin 117 TL; ulaştırma için 41 bin 110 TL; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar için 37 bin 918 TL; eğlence ve kültür için 26 bin 965 TL; eğitim hizmetleri için ise 21 bin 152 TL harcama yapması gerekiyor.