Ömür Muhtaroğlu için A Rh pozitif kan ve trombosit aranıyor

Yakın Doğu Hastanesi’nde tedavi gören Ömür Muhtaroğlu için A Rh pozitif kan ve trombosit ihtiyacı olduğu duyuruldu.

YENİDÜZEN yazarı Ödül Muhtaroğlu, kardeşi Ömür Muhtaroğlu için kan ve trombosit bağışı çağrısı yaptı.

Muhtaroğlu, Yakın Doğu Hastanesi’nde tedavi gören kardeşi Ömür Muhtaroğlu için A Rh pozitif kan ve trombosite ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ödül Muhtaroğlu, “Verebilecek olanların Yakın Doğu Hastanesi Kan Bankası’na başvurmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.