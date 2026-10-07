En fazla yağış 70 kilogramla Sipahi’de kaydedildi

Kıbrıs’ın kuzeyinde, son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 70 kilogramla Sipahi'de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Geçitkale'de metrekareye 39 kilogram, Çayönü ile Yenierenköy'de 22 kilogram, Kantara'da 16 kilogram, Dörtyol ile Akdeniz'de 13 kilogram yağış ölçüldü.

Kozanköy'de 12, Dipkarpaz'da 11, Esentepe ile Zümrütköy'de 9, Beyarmudu ile Alagadi'de 8, Kalkanlı ile Zafer Burnu'nda 7 ve Salamis'te 4 kilogram yağış kaydedildi.

Diğer bölgelerde ise metrekareye 0,1 ile 3 kilogram arasında yağış düştü.