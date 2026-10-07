“Belediye, zor zamanında vatandaşın yanında olacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Erenköy Karpaz Belediye Başkan adayı Tevfik Gören, Milletvekili Fide Kürşat ile beraber, Yeşilköy’de dolu yağışı nedeniyle zarar gören üreticileri ziyaret etti. Üreticilerle bahçelerinde bir araya gelen CTP heyeti, dolu yağışının ürünlerde yarattığı hasarı yerinde inceleyerek yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Üreticilerin karşı karşıya kaldığı sorunları ve talepleri dinleyen CTP heyeti, bölge üretiminin mevcut durumu üzerine de görüş alışverişinde bulundu.

Gören: Belediyenin üreticisinin yanında olmak gibi bir sorumluluğu var

CTP Erenköy Karpaz Belediye başkan adayı Tevfik Gören bölgede yaşanan bu tip doğal afetlerde ilk olarak vatandaşın yaralarını sarmada yardımcı olabilmesi için belediye bütçesinde acil doğal afet fonu oluşturacaklarını ifade etti. Bölgede üretim alanlarının fazlalığına dikkat çeken Gören, böylesi doğal afetler karşısında belediyenin üreticisinin yanında olmak gibi bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Kürşat: Bölgeye erken uyarı sistemleri ile ilgili yatırımlar artık ertelenmemeli

Fide Kürşat ise Yeşilköy'de yaşanılan doğal afetten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, üreticilerin yaşadığı mağduriyetin erken ve etkili bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Yaşanılan iklim krizi nedeni ile yağış rejiminde ciddi değişikliklerin olduğunu ifade eden Kürşat, erken uyarı sistemi yatırımlarının bölge için zaruri bir hal aldığının altını çizdi.