“Can güvenliği sağlandı raporu vermediğiniz sürece çalışmayacağız!”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), kurumda sürdürdüğü greve ilişkin bugün sert bir açıklama yaparak KIB-TEK yönetimini ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı sorumluluk almaya çağırdı.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu ve Genel Sekreter Hüseyin Peksever, iş kazası sonucu ağır yaralanan kurum çalışanı Arif Özkıraç üzerinden iş sağlığı ve güvenliği eksikliklerine dikkat çekerken, KIB-TEK yönetiminin "terfi ve istihdam gündemimizde yok" açıklamasına rağmen seçim yasaklarına saatler kala gece yarısı terfi dağıttığını iddia etti.

Sendika yönetiminin, hem taleplerini hem de söz konusu iddiaları görüşmek üzere birazdan KIB-TEK yönetimi ile toplantıya girmesi bekleniyor.

Tuğcu: "Arif’i yaktılar, Müfettiş Raporu olmadan çalışmayacağız"

Bu sabah yoğun bakımda tedavisi süren Arif Özkıraç’ı ziyaret ettiğini belirten EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, olayın vahametini şu sözlerle anlattı:

"30 saniye kalabildim içeride. Arif’i yaktılar… Hâlâ bizi suçluyor bu yönetim. Bizim talep ettiğimiz 4 madde zaten TİS ve İş Yasası kapsamındaki yasal sorumluluklarıdır. Yeni bir şey istemiyoruz. Gündemimizde terfi yok dediler, yeminler ettiler; gece yarısı 02.00’de terfi dağıttılar. Liyakatle bekleyen onlarca insan varken sizin önceliğiniz terfi mi, iş güvenliği mi?"

Çalışma Bakanlığı'nı göreve çağıran Tuğcu, kurumun denetlenmesi için 2023’ten bu yana 6 kez resmi yazı yazdıklarını ancak Perşembe gününden bu yana tek bir müfettişin bile kuruma gelmediğini vurguladı:

"Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, müfettişlerini yolla! 'Bu insanların çalışmasında bir sorun yoktur' raporunu vermediğin sürece KIB-TEK emekçileri çalışmayacak. 7'nci şehidimizi vermeyeceğiz. Sorumluluk alın!"

Peksever: "Toprağın altına girmek istemiyoruz, yasak kararını tanımayacağız"

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın’ın "görüşme çağrısı yaptım, sendika reddetti" yönündeki beyanlarını yalanlayan Genel Sekreter Hüseyin Peksever, yönetim kurulunun samimiyetsiz davrandığını belirtti. Geçmişte yaşanan can kayıplarını ve ihmalleri hatırlatan Peksever, kurumdaki adaletsizliğe şu ifadelerle tepki gösterdi:

"İbrahim abim toprağa girdi, Dalman Aydın makama çıktı. Arif kardeşim yoğun bakımda, görevini yapmayanlar makam dağıtma peşinde. Biz çalışmayacağız, çünkü toprağın altına girmek istemiyoruz! Ne maaş ne terfi istedik; sadece liyakat ve can güvenliği dedik."

Peksever ayrıca hükümetin olası bir grev yasağı adımına da rest çekerek, "Bakanlar Kurulu grevi yasaklama yoluna giderse, bu yasağa kesinlikle uymayacağız" açıklamasında bulundu.

Sendika, can güvenliği ekipmanları temin edilmeden, risk raporları imzalanmadan ve Çalışma Bakanlığı tarafından resmi inceleme tamamlanmadan eylemlerinden geri adım atmayacağını yineledi.