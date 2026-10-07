Bir naaşa daha ulaşıldı, aranan kişi sayısı 3'e düştü
Başbakanlık, bugün 2'nci naaşa ulaşıldığını, aranan kişi sayısının ise 3 olduğunu açıkladı.
Başbakanlık bugün 2'nci naaşa ulaşıldığını, aranan kişi sayısının ise 3 olduğunu açıkladı.
Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bugün iki naaşa ulaşıldı. Son gelişmelerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükselirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından kayıplara ulaşılması amacıyla yürütülen arama çalışmalarında bugün ikinci naaşa ulaşıldı.
Naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve çalışmalar başlatıldı.
Bugün yürütülen arama çalışmalarında toplam iki naaşa ulaşılırken, faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi.
Kayıp olarak aranan kişi sayısı ise 3’e düştü. Kayıp 3 kişiye ulaşılması amacıyla arama çalışmaları sürüyor.