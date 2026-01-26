Avukat Aslı Murat, Ceza Yasası ve Bilişim Suçları Yasası’ndaki düzenlemelerin “suçla mücadele” gerekçesiyle kamuoyuna sunulduğunu belirtti, tasarıların ifade özgürlüğü ve basın hürriyeti açısından ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

Murat, “Ceza Yasası ve Bilişim Suçları Yasası’ndaki değişiklikler ‘suçla mücadele’ maskesiyle pazarlanıyor. Oysa bu paketlerin içinde, ifade özgürlüğünü ve basın hürriyetini daraltan ciddi riskler var” dedi.

Suçla mücadelenin kamusal alanı susturarak değil, gerçek suç ağlarını hedef alarak yapılabileceğini vurgulayan Murat, “Suçla mücadele, kamusal alanı susturarak değil; gerçek suç ağlarını hedef alarak yapılır. Bunun için de cezalandırma yanında ve belki de ondan önce denetim gelir” ifadelerini kullandı.

Başbakana açık çağrıda bulunan Murat, “İfade özgürlüğünü ve basın hürriyetini hedef alan maddeleri bu tasarılardan çıkarın. Sonra gelin, gerçekten suçla mücadeleyi güçlendirecek düzenlemeleri birlikte konuşalım” dedi.

Murat, “Ceza yasası, toplumu susturmak için değil; organize suçla mücadele için kullanılmalıdır” ifadelerine yer verdi.