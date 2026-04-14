“İfade özgürlüğü adına sevindirici bir karar”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, YENİDÜZEN Gazetesi ile yazarları hakkında açılan davada verilen mahkeme kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, Ersin Tatar tarafından açılan ve gazeteci Serhat İncirli ile dönemin Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı’ya yönelik yüksek miktarda tazminat talebi içeren davada, mahkemenin tüm iddiaları reddetmesinin ifade özgürlüğü açısından önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Şerife Kâtip tarafından ortaya konulan gerekçeli kararın, ifade özgürlüğü ile kişilik hakları arasındaki hassas dengeyi gözettiği belirtildi. Kararda özellikle kamusal tartışma, eleştiri ve hiciv alanının korunmasının gerekliliğine dikkat çekildiği ifade edildi.

Mahkemenin, demokratik bir toplumda ifade özgürlüğünün yalnızca kabul gören ya da zararsız düşüncelerle sınırlı olmadığını; aynı zamanda rahatsız edici ve sarsıcı görüşleri de kapsadığını ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, bu yaklaşımın evrensel hukuk ilkeleriyle uyumlu olduğu kaydedildi.

Gazeteciler Birliği, yüksek tazminat taleplerinin ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı etki yaratabileceğine ilişkin tespitin de gazetecilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik önemde olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, gazetecilerin ve editörlerin kamu yararına yönelik haber ve yorumlarını özgürce ortaya koyabilmelerinin demokratik toplumun vazgeçilmez koşullarından biri olduğu vurgulandı.

Birlik, söz konusu kararın basın mensuplarının kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sağlayacağını ifade ederek, kamusal tartışma alanının özgür, çoğulcu ve eleştirel bir zeminde gelişmesinin önemine dikkat çekti.

KAZANDIK!