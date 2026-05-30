“Sorunları masa başında değil, vatandaşların arasında öğreneceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) LAÇ Belediye Başkan Adayı Turan Rahvancıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Karşıyaka, Çamlıbel ve Tepebaşı köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlere Milletvekili Ceyhun Birinci, Deniz Tuğberk, Girne İlçe Sekreteri ve Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Kaya da katıldı.

Bölge halkıyla buluşan heyet, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek köylerin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Özellikle altyapı, çevre düzenlemeleri, sosyal yaşam alanları ve belediye hizmetleri konusunda dile getirilen sorunlar not alınırken, çözüm önerileri de masaya yatırıldı.

Ziyaretlerde konuşan Turan Rahvancıoğlu, belediyecilik anlayışlarının halkla birlikte yönetim anlayışına dayandığını belirterek, bölgenin ihtiyaçlarını masa başında değil, vatandaşların arasında öğrenmeye devam edeceklerini ifade etti. Rahvancıoğlu, “Karşıyaka’dan Çamlıbel’e, Tepebaşı’ndan bölgenin en uzak noktasına kadar her vatandaşımızın sesi olmaya, sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye kararlıyız. Belediyecilik sadece hizmet üretmek değil, halkın yanında olmak ve onların yaşam kalitesini yükseltmektir” dedi.

Vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiren heyet, köy kahvehanelerinde ve çeşitli noktalarda halkla sohbet ederek bölgeye ilişkin beklentileri dinledi. Ziyaretlerde özellikle gençlerin, kadınların ve üreticilerin taleplerinin ön plana çıktığı gözlemlendi.

Karşıyaka, Çamlıbel ve Tepebaşı sakinleri ise uzun süredir yaşadıkları sorunları doğrudan aktarma fırsatı bulduklarını belirterek, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

CTP LAÇ Belediye Başkan Adayı Turan Rahvancıoğlu’nun önümüzdeki günlerde de bölgenin farklı yerleşim birimlerinde halkla buluşmalarını sürdüreceği öğrenildi.