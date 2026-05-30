Koray Avcı, Merit Royal Diamond’da konser verdi

Türk müziği sanatçısı Koray Avcı, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Merit Royal Diamond Otel’de konser verdi. Bayrama özel hazırlanan repertuvarını seslendiren sanatçı, otelde konaklayan misafirler ve müzikseverlerle bir araya geldi.

Konserine “Adaletin Bu Mu Dünya” adlı eserle başlayan Avcı, program boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Dinleyicileri selamlayan sanatçı, bayram dolayısıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılımcıların bayramını kutladı.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Koray Avcı, bayramın ilk günlerini annesiyle birlikte geçirdiğini söyledi. Yeni albüm çalışmalarının sürdüğünü belirten sanatçı, bayramın ardından iki hafta boyunca denizde olacağını ve bu süreçte tekne yaşamına ilişkin görüntülerin yer alacağı bir vlog hazırlayacağını açıkladı.