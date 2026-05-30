Funda Arar, bayramın ilk gününde Grand Sapphire'de sahne aldı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Funda Arar, bayramın ilk gününde sahne aldı. Grand Sapphire Resort’ta gerçekleştirilen konsere çok sayıda kişi katıldı.

Konserde repertuvarındaki sevilen şarkıları seslendiren Arar, performansıyla dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı. Bayram tatilini tesiste geçiren misafirler, konser boyunca sanatçının eserlerine eşlik etti.

Grand Sapphire Resort’ta düzenlenen organizasyonda sahne şovları ve canlı müzik performansları da yer aldı. Bayram etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser, resortun bayram programının ilk etkinliklerinden biri oldu.

Grand Sapphire Resort & Casino’nun yaz sezonu boyunca konserler, DJ performansları ve çeşitli etkinliklerle misafirlerini ağırlamaya devam edeceği belirtildi.