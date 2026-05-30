Çatalköy'de satışa hazır paketler halinde uyuşturucu bulundu...4 tutuklu var

Çatalköy'de bugün yapılan uyuşturucu operasyonunda satışa hazır paketler halinde uyuşturucu, hap ve para ele geçirilirken yaşları 20 ile 28 arasında değişen 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda I.N. (E-20), R.B.(E-21), M.D.(E-28) ve I.G.’nin (K-20) tasarrufunda satışa hazır paketler halinde 280 gram ağırlığında Hintkeneviri (Skunk), 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 123 adet hap bulundu. Aramada ayrıca 199 bin 595 TL, 200 euro ,120 sterlin, 460 dolar nakit para da bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.