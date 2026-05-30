CHP'de iki ayrı bayramlaşma

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün iki ayrı bayramlaşma gerçekleştirdi.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı binasında saat 14:00'ten itibaren partililerle bir araya geldi.

Güvenpark'ta toplanan çok sayıda kişi Özgür Özel'e destek ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki sloganları attı.

Alana Özgür Özel ile birlikte gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İnsanların umudunu tüketen bir konumda bulunmaktansa, siyaseti bırakırım. CHP''yi zayıflatmaya yönelik her girişim, yalnızca partiyi hedef almamaktadır. Türkiye'nin birikimini ve Cumhuriyet'in değerlerini hedef almaktadır" dedi.

Ardından konuşmasını yapmaya başlayan Özgür Özel, "Bu mesele CHP'nin iç meselesi değildir, doğru anlayalım. Bu mesele Tayyip Erdoğan'la milletin meselesidir" dedi.

"Diplomasız Erdoğan, mazbatasız Genel Başkan istemektedir" diyen Özel, "Buna izin vermeyeceğiz" sözleriyle devam etti ve "Derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun" ifadelerini kullandı.

Özel, buluşmaya katılan binlerce kişiyi Anıtkabir'e doğru yürümeye devam etti.

CHP Genel Merkezi

Kılıçdaroğlu: "Önce hesaplaşacağız, sonra kurultay sandığını tertemiz önünüze getireceğim"

Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gitti ve burada buluşanlarla bir araya geldi.

Otobüslerle çok sayıda partilinin getirildiğini, binanın bahçesinin dolduğunu aktardı. Binadan sık sık 10. Yıl Marşı çalındı.

Kılıçdaroğlu da saat 14:00'te konuşma yapmaya başladı.

"Bizim hesaplaşmamız kişisel değil, ahlakidir" diyen Kılıçdaroğlu, "Önce hesaplaşacağız, sonra kurultay sandığını tertemiz önünüze getireceğim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: ""Biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensin diye mi büyüttük? Atalarımızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım."

"Benim bu millete özür borcum var" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum. Dış odaklardan medet uman gafilleri koynumda beslediğim için özür diliyorum. Pavyon masasında pazarlık yapanların, partiyi mahkeme kapılarına düşürenlerin maskesini zamanında indiremediğim için özür diliyorum."

Buluşma öncesi binaya "Şimdi Arınma Zamanı" pankartı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı otobüste "Türkiye İçin Tertemiz Bir Başlangıç" yazısı yer aldı.



