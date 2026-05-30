"Uyuşturucu ile adaya giriş yapmaya çalıştı"

Ercan Havaalanı'nda dün adaya giriş yapmak isterken, Narkotik Detektör Köpeği Pamir tarafından tasarrufunda 500 Miligram ağırlığında uyuşturucu olduğu tespit edilen zanlı N.E. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis memuru Celal Durukan, huzurda bulunan zanlı N.E.'nin “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) İthal ve Tasarrufu” suçlarından yargılandığını belirtti. Polis 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 11:30’da raddelerinde Ercan Havaalanı’ndan adaya giriş yapan zanlının Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine görevli bir Polis ekibi tarafından üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 500 Miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiği ayrıca alınan emarenin analize gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.