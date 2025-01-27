"İde ile Temizlik Günü" kukla tiyatrosu KTÖS binasında sahnelenecek

Şaziye Konaç tarafından yazılıp yönetilen "İde ile Temizlik Günü" adlı kukla tiyatrosu, KTÖS’ün yeni binasında sahnelenmeye hazırlanıyor. Tatil döneminde çocuklara keyifli anlar yaşatmayı hedefleyen oyun, 1 Şubat'ta izleyicilerle buluşacak.

Bir yılı aşkın süredir sahnelenen oyun, 11:00 ve 12:00 saatlerinde iki performansla sunulacak. 30 dakikalık gösteri, Erdoğan Kavaz ve Gülsefa Dede'nin oyunculuğuyla hayat bulacak.

Biletler, kapıda veya Gişekıbrıs üzerinden temin edilebilecek. Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve rezervasyon için 0533 864 73 90 numaralı telefon aranabilir.