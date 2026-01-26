UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Ünal Juju’nun yargılandığı ‘sahte diploma’ davasında tanık olarak mahkemeye getirilen üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz’ün “Juju’ya diploma vermem için Ziya Öztürkler baskı yaptı” şeklindeki ifadelerine ilişkin Meclis kürsüsünden açıklama yapan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, “İddialar araştırılsın, suç unsuru varsa dokunulmazlığım kaldırılsın” dedi.

CTP lideri Sıla Usar İncirli’nin konuyla ilgili çağrısı üzerine kürsüye çıkan Öztürkler, hak edilmemiş diploma temini yönünde herhangi bir baskı, telkin veya talepte bulunmadığını söyledi.

Mahkemede dile getirilen iddiaların araştırılmasını isteyen Öztürkler, suç unsuru bulunması halinde dokunulmazlığının kaldırılması çağrısı yaptı.

Öztürkler açıklamasında, 2014–2021 yılları arasında Yüksek Öğrenim Dairesi’nin başında bulunduğunu hatırlatarak, “8 yıl boyunca 10 binlerce öğrencinin dosyasını, üniversitelerle yoğun mesai içinde yürüttüğünü” ifade etti; görev süresince hak edilmemiş diploma konusunda hiçbir görüşme, telkin ya da baskı yapmadığını söyledi.

Tüm üniversitelere ve rektörlere çağrıda bulunan Öztürkler, “Eğer hak edilmemiş bir diploma için bir yönlendirmem veya telkinim olduysa açıklasınlar ve kanıtlasınlar” dedi; İçişleri Bakanlığı döneminde de benzer şekilde “kirli pazarlık” olarak nitelediği ilişkilere girmediğini iddia etti.

Polise de çağrı yapan Öztürkler, “İlgili araştırma yapılsın, yazışmalar, belgeler kontrol edilsin; tek bir şüphe uyanırsa dokunulmazlığımın kaldırılmasını ben talep edeceğim” ifadeleriyle iddiaların üzerine gidilmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal ‘Juju’nun yargılandığı “sahte diploma” davasında tanık olarak mahkemeye getirilen üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz, “Fatoş Ünal’a diploma hazırlanması için bana Ziya Öztürkler baskı yaptı, talimat verdi” iddiasında bulundu.

Gündüz ayrıca Öztürkler'in, İçişleri bakanı olduğu dönemde "diplomanın verilmemesi halinde rektör yardımcısı ve eşine yurttaşlık verilmeyeceği" yönünde tehdit ettiğini de öne sürdü.

Gündüz’ün mahkemedeki çarpıcı ifadesi şöyle:

“2022’de Fatma Ünal beni aradı ve diplomasını ne zaman basılacağını bana sordu. Ben de bu konularla benim değil Rektör Yardımcısı Serdal işıktaş’ın ilgilendiğini ifade ettim. Birkaç gün sonra Ziya Öztürkler beni aradı, Fatma Ünal‘ın kendisi için değerli olduğunu ve UBP‘de etkili bir insan olduğunu söyledi. Mezuniyet işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlanması için bana talimat verdi. Ona da aynı şekilde diploma ile ilgim olmadığımı, rektör yardımcısının diplomalarda birinci derece Serdal Işıktaş olduğunu söyledim. Ziya Öztürkler bana Işıktaş ve eşinin vatandaşlık başvurusunun önünde olduğunu söyledi.”