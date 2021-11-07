İcradan mal kaçıran bir kişi tutuklandı, bir kişi daha aranıyor

Lefkoşa’da icradan mal kaçıran zanlı T.U tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru K.E 6 Kasım’da Cytur Investment LTD isimli şirketin yurt dışı ithalat sorumlusu olan ve şuan aranan bir şahsın direktifi doğrultusunda, önceden mahkeme tarafından mühürlenen depo içerisindeki malların, aynı iş yerinde şoför olarak çalışan zanlı T.U tarafından konu şirkete ait bir araçla icradan kaçırıldığı ihbarını aldıklarını, yapılan şikâyet üzerine zanlının ilk etapta suçla bağlantısı olduğu görüldüğünden derderst emri ile tutuklandığını söyledi. Polis olayda kullanıldığı iddia edilen aracın da emare olarak alındığını belirtti. Zanlının ilk yaptığı sözlü beyanında, söz konusu depo yanında bulunan kümese yem götürdüğünü söylediği ancak söz konusu kümesin boş olduğu ve T.U’nun bahsettiği miktarda yem bulunmadığı da polis tarafından mahkemeye aktarıldı. Polis memuru Kemal Erdelhun mesele ile ilgili yapılan şikâyette söz konusu depodan mal çıkarıldığına dair fotoğraflar bulunduğunu, ayrıca depo arkasındaki duvarda büyük bir delik olduğu ve söz konusu yerden malların dışarı çıkarıldığı yönünde bayanların da mevcut olduğunu mahkemeye aktardı. Polis yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler, aranan emareler ve bir şahsın olduğunu belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.