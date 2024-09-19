İçişleri Bakanlığı ve Atatürk Meslek Lisesi bölgelerinde 3 saatlik elektrik kesintisi
Lefkoşa’da yarın İçişleri Bakanlığı ve Atatürk Meslek Lisesi bölgelerine 9.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
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Lefkoşa’da yarın İçişleri Bakanlığı ve Atatürk Meslek Lisesi bölgelerine 9.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kesinti, elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişimi çalışması nedeniyle yapılacak.
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