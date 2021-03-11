120 mahkûm için umut kapısı aralandı

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, şu anda kapasitesinin üstünde mahkûm bulunan Cezaevi’nde Şartlı Tahliye Kurulu’nun 120 tahliye başvurusunu görüşmek üzere toplantılarına başladığını söyledi.

TAHLİYELER MART AYINDA BAŞLIYOR… Şartlı Tahliye kapsamında henüz cezaevinden tahliye edilen mahkûm yok. 1 Mart tarihinde toplanmaya başlayan kurul, uygun görülen mahkûmları Mart ayı içinde tahliye etmeye hazırlanıyor.

Devrim DEMİR

Salgın hastalık riskinin önlenmesi ve Cezaevi’nin yükünü hafifletmek adına uygulamaya giren Şartlı Tahliye’ye, 1 Mart itibarıyla cezaevinde hüküm almış, cezasının üçte birini çeken yaklaşık 120 mahkûm başvuru yaptı.

Kapasitesini çok üzerinde mahkûmu barındıran cezaevinin yükünü, sadece 2009 yılından bu yana uygulanan Şartlı Tahliye azaltıyor.

Yüzlerce mahkûm ve tutuklunun barındığı cezaevinde yükün ve salgın riskinin önlenmesi adına yürürlüğe giren tüzükle ilgili Şartlı Tahliye Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, şuanda cezaevi kapasitesinin üstünde olduğunu Şartlı Tahliye Kurulu’nun toplantılarına başladığını söyledi.

Kurul ayda 3 kez toplanmayı hedefliyor…

Şartlı Tahliye Kurulu, her ayın ilk haftası bir veya iki kez toplanırken, bu sürecin değerlendirilmesi adına üç kez toplanmayı hedefliyor.

Kurul, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında, Cezaevi Danışma Kurulu Başkanı veya Cezaevi Danışma Kurulu’nun görevlendireceği bir üye, Polis Genel Müdürü 1. veya 2. Yardımcısı, Merkezi Cezaevi Müdürü veya Muavini, Başsavcılıktan bir savcı, Sosyal Hizmetler müdürü veya yardımcısı ile Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi olmak üzere 7 kişiden oluşmakta.

Şartlı Tahliye’de iyi hal şart…

Ceza Yasası’nda genel olarak kamuya zararlı suçlar olarak düzenlenen tüzüğe göre, ahlaka aykırı suçlar olarak yer alan ‘tecavüz’ veya ‘akraba ile cinsi münasebette bulunma’ veya bu suçları işlemeye teşebbüs edenler ile , ‘katillik’ suçu işleyip mahkûm olan hükümlüler Şartlı Tahliye’ye başvuramıyor.

‘Irza geçme’, ‘katillik’ ve benzeri suçları da kapsam dışında bırakan Şartlı Tahliye Tüzüğü uyarınca, mahkûmların mahkûmiyet sürelerinin belli süresini cezaevinde çekmesinden sonra hak kazanabileceği şartlı tahliyeye de kurul karar veriyor.

Mahkûmlar, cezaevinde iyi hal göstermeleri ve yeniden suç işlememeleri şartıyla şartlı tahliye edilebiliyor. Tahliye edilen mahkûm, cezasının belli bir süresini dışarıda çekecek, ancak bu süre içerisinde suç işlemesi durumunda eski cezasını yeni cezasıyla birlikte çekecek.

Mahkûmlar tahliye olmadan beyanat imzalıyor…

Şartlı tahliyeden yararlanan mahkûmlar, cezaevinden çıkarken, “Şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığımda iyi karakterli olacağımı ve başka suç işlemeyeceğimi, Şartlı Tahliye Tüzüğü hükümlerinin bana izah edildiğini, tarafımdan anlaşıldığını ve bu kuralara uyacağımı Şartlı Tahliye Kurulu huzurunda beyan ve imza ederim” diye bir beyanat veriyor.

Başvuranlar arasında uyuşturucu suçu ilk sırada…

Şartlı Tahliye kapsamında henüz cezaevinden tahliye edilen mahkûm yok. 1 Mart tarihinde toplanmaya başlayan kurul, uygun görülen mahkûmları Mart ayı içinde tahliye etmeye hazırlanıyor.

Başvuranlar arasında ‘uyuşturucu’ suçu ilk sırada yer alırken, ‘sirkat’, ‘darp’ ve benzeri suçlardan ceza alan mahkûmlar olduğu öğrenildi.

Cezaevi mahkûmları kaldıramayacak durumda…

Yıllardır kapasite yetersizliği ve günün koşullarına uygun olmayışıyla kamuoyunda tartışılan Merkezi Cezaevi’nde, bugün yapılan geçici düzenlemelerle 570 üzerinde hükümlü ve tutuklu kalıyor. Merkezi Cezaevi mahkûmların yaşam şartlarını her geçen gün biraz daha zorlarken, cezaevinde artan sayı ile birlikte hem gardiyanlar hem de mahkûmlar sıkıntılı günler geçiriyor.

Mahkûm sayısının artması ile gözler Kirli Sanayi Bölgesinde biten 705 kapasiteli Yeni Cezaevine çevrildi.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem:

“Tahliyeler Mart ayı içinde başlıyor”

Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, cezaevi kapasitesinin mahkûm ve tutuklu sayısı açısından yetersiz olduğuna bir kez daha vurgu yaptı.

Şartlı Tahliye Kurulu’nun her ay iki kez toplandığını ancak 90 günlük sürede ayda 3 kez toplanarak 120’ye yakın mahkûmun başvurularının görüşüleceğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Bilmem, tahliyelerin Mart ayı içinde başlayacağını belirtti.