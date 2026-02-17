“Verilen mücadele takdire şayan”

KTAMS ve KAMUSEN özel sektörde sendikalaşma hakkına destek için; Akdoğan Postanesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Akdoğan Bürosu, Gazimağusa Kaymakamlığı Akdoğan Bucağı ve Türkmenköy Tarım ve Araştırma Çiftliği’nde 12.00 – 15.30 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile KAMUSEN Başkanı Metin Atan 12 gündür grevde olan EKTAM çalışanlarını ziyaret etti.

Ziyarette, EKTAM çalışanlarına maddi manevi destek belirten sendika başkanları işverene ve hükümete eleştirilerde bulundu.

Atan: “Zorbalık ve vicdansızlık”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan ziyarette yaptığı açıklamada, EKTAM çalışanlarına yapılanın “zorbalık ve vicdansızlık” olduğunu söyledi.

Atan, KAMUSEN, KTAMS, KTOEÖS ve KTÖS olarak EKTAM’da yapılan “zulme ve insanlık dışı olaya” karşı bazı kurumlarda eylem ve grev koyduklarını bugün de destek amaçlı olarak EKTAM çalışanlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Atan, EKTAM çalışanlarının sendikalaşmak istedikleri için kapı dışı edildiklerini belirterek, “Buradaki mücadelelerinden dolayı bu zihniyet, bu arkadaşlarımızı kapı dışarı etti. Bu dirençli duruşlarından dolayı biz sonuna kadar yanlarında olacağız” dedi.

Ülkeyi yönetenlerin bundan sonra ülkede çok şeyin değişeceğini bilmeleri gerektiğini söyleyen Atan, “Ülkeyi yok ettiler, neresine dokunsanız elinizde kalıyor…” dedi.

Ülkenin çekilmez bir hal aldığını savunarak bunu yaratanın sendikalar değil hükümet olduğunu ifade eden Atan, Meclis’te yapılan tartışmalara değinerek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya tepki gösterdi.

Hangi siyasi irade, hangi iktidar olursa olsun sendikalaşmayı gündemine alanın devrim yapmış olacağını söyleyen Atan, “Bunu yapan kim olursa olsun yanında olacağız” dedi.

Çalışma Bakanı’nın Uzlaşma Kurulu’nu topladığını hatırlatarak, “Sonucu ne oldu?” diye soran Atan, hükümetin EKTAM’daki sorunu çözmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetle sermayenin iç içe kol kola olduğunu kaydeden Atan, “Bunlardan bir şey beklemek ölüden göz yaşı beklemekten farksız” dedi.

Bengihan: “Verilen mücadele takdire şayan”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan EKTAM çalışanlarının 6 Şubat’tan beri onurlu bir mücadele sürdürdüklerini belirterek, bunun örnek bir davranış ve takdire şayan olduğunu söyledi.

Bengihan, EKTAM çalışanlarının sendikalı olmak istedikleri ve örgütlenme talep ettikleri için bu durumda olduklarını söyledi.

Bengihan, işveren tarafından işçilere “siz boş verin sendikayı ayrı bir akit yapalım istediklerinizi yazalım” şeklinde “ahlaksız teklif yapıldığını” söyleyen Bengihan, "Sen birlikteliği, bu kararlı duruşu buradaki insanların her türlü bedel ödeyişi göze aldığını gördün onları ayrıştırmaya, birbirilerinden soyutlamaya çalışıyorsun. Ahlaksız teklifleri ahlaksızlara yapacaksın. Bu insanlar ahlaklı ve onurludurlar” dedi.

Çalışanların insanlık onuruna yaraşır bir çalışma ortamı istediklerini, ayrıcalık ve yüksek maaş beklemediklerini iş güvencesi ve sendikalaşma istediklerini vurgulayan Bengihan, bunların çok görüldüğünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın olanlara seyirci kaldığını söyledi.

Ükenin her alanında büyük sorun ve sıkıntılar olduğunu söyleyen Bengihan, sorun çözme makamında olan bakanlıkların sorun üretme misyonu yaptıklarını belirtti.

Bu sabah Telefon Dairesi ve fiber optik protokolü ile ilgili Meclis’te yaşananlara değinerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “ Telefon Dairesi’ne araç almaktan aciziz” sözlerini eleştiren Bengihan, “Madem bir arabayı alacak iraden ve siyasi gücün yok ne oturuyorsun Erhan Arıklı orada”… dedi.

Bengihan, “Araba alacak otoriten, iraden, gücün yoksa devleti daha beter küçük göstermeye itibarsızlaştırmaya hakkınız yoktur. Beceremiyorsanız o koltukları bırakıp gideceksiniz” dedi.

Her alanda “fiyasko ve kaos olduğunu” öne süren Bengihan, “Bu hükümet gidinceye kadar hiçbirimize güler yüz olmadığını bire bir yaşıyoruz. EKTAM işçilerinin yaşadığı daha büyük sıkıntı var. Bu insanları kaderine terk ettiniz. İş Yasası’na aykırı şekilde işlerine son verdiğiniz yönünde yazılar yolladınız” dedi.

İşveren tarafının “fabrikayı kapattık üretim yapmayacağız” yönünde açıklamasının eylemi kırmaya yönelik softa şaşırtması olduğunu iddia eden Bengihan, bu girişimlerin çalışanları daha da öfkelendireceğini, daha da inatlaştıracağını sözlerine ekledi.

Haber-Fotoğraf: Yılmaz Yakar (TAK)