“Hurmada rekolte bu yıl iyi, ürünler kaliteli…”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefke Bölgesi’nin simgelerinden biri olan hurmada bu yıl rekolte üreticiyi “tatmin edici” seviyede… YENİDÜZEN’e konuşan hurma üreticileri, hasat döneminin başladığını ve ürünlerin “kaliteli” olduğunu söyledi.

Son yıllarda kırmızı palmiye böceği ile mücadele verdiklerini, bu böceklerin ağaçlara zarar verdiğini ve kopardığını aktaran üreticiler, böceğin rekoltenin düşmesinin en büyük sebeplerinden olduğunu ifade etti. Bu konuda çalışmalar yapıldığını ancak çalışmaların yetersiz kaldığını anlatan üreticiler, daha ciddi çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

6 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan Lefke Hurma Festivali hakkında da konuşan üreticiler, halkın festivale katılımı olması durumunda ürünlerini satabileceklerine dikkat çekti.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş ise festival konusunda bilgiler verdi, 6 Kasım’da 09.30’dan 18.00’e kadar gerçekleşecek olan Hurma Festivali’ne tüm halkı davet etti.

“Hurma, gerçekleştirdiğimiz festivalle birlikte değer kazandı”

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Lefke’de hurma ürününün her yıl geleneksel olarak gerçekleşen festivalle birlikte değer kazandığını belirterek, bu yıl da Hurma Festivali’nin 6 Kasım’da yapılacağını söyledi.

Karlıtaş şöyle konuştu:

“Bu yılki Hurma Festivali 6 Kasım’da 13’üncü kez yapılacak. 9.30’da başlayacak etkinliğimiz saat 18.00’e kadar sürecek. Festivalde hurma ürünü satışının yanı sıra çeşitli etkinlikler de olacak.

İlk festivali 2010 yılında yapmıştık o yıllara kadar hurma ürünü değersizdi. Gerçekleştirdiğimiz festival sayesinde hurma ürünü değer kazandı ve üretici satışını gerçekleştirebildi. Lefke’de üreticilerimiz ciddi anlamda ağaçlara yatırım yapılıyor. Kıbrıs’ta en fazla hurma Lefke’de var. İyi bakımın yapılması halinde gelir getiren bir ürün. Son yıllarda Kırmızı palmiye böceği ile mücadele ediliyor. O konuyla ilgili hem Tarım Bakanlığı ciddi bir çalışma yapılması lazım. Tüm halkımızı 6 Kasım’da Lefke Belediyesi ile ortak olarak düzenlediğimiz Hurma Festivali’ne davet ediyoruz.”

Üreticiler ne dedi?

Soner Yolaç: “Festival sayesinde ürünümüz hak ettiği değeri buluyor”

“Hurmada bu yıl rekolte iyi durumda ve verim güzel. Henüz yeni yeni başlamaya topluyoruz. Hurma üretimiyle ilgili olarak son yıllardaki en büyük sıkıntımız kırmızı palmiye böceğidir. Bu konudaki mücadelemiz sürüyor. Bir takım ilaçlama yapılıyor ancak yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hurma özel bir ürün, ağaçları korumamız gerekiyor. Bu yılki festivalimiz 6 Kasım’da gerçekleşecek. Festival sayesinde ürünümüz hak ettiği değeri buluyor. Bu iş ekip işidir, herkes tarafından güzel çalışmalar yapılırsa satış anlamında sezon verimli geçer. Tüm halkımızı 6 Kasım’da Lefke’ye bekliyoruz.”

Cumali Karakuş: “Rekolte bu yıl orta seviyelerde”

“Hurmada bu yıl rekolte orta seviyededir. Çok iyi değil, çok kötü de değil. Bunun iki sebebi var. Birincisi her ağaçtan her yıl aynı verimin alınmaması. İkincisi de son yıllarda mücadelesini de ettiğimiz Kırmızı Palmiye Böceği’nin ağaçları azaltması… Bu böcekler özellikle rekolteye çok etki ediyor. 6 Kasım günü bölgemizde festival olacak. Ürünün kilosunu 50 ile 70 TL arası satmayı düşünüyoruz. Ürünlerin kaliteli olduğu görünüşlerinden bile belli olabilir. Halkımız festivale katılım gösterirse sıkıntı yaşamadan satışlarımızı gerçekleştireceğiz.”

Ali Tecirli: “Verim güzel, aşırı yağışlar meyvenin bir kısmının hasarına neden oldu”

“Bu sezon ürün çok ama küçük… Aşırı yağmurlar meyvelerin dökülmesine ve bir kısmının hasarına neden oldu. Yine de güzel ürünümüz var ve rekolte de iyi… 6 Kasım’da festivalimiz var ve ürün satışımızı orada gerçekleştireceğiz. Temennimiz, halkımızın festivalimize ve ürünlerimize geçtiğimiz senelerdeki gibi ilgi göstermesi. Kırmızı palmiye böceği ile ilgili mücadelemiz de sürüyor. Böcek halen aktiftir ve her geçen gün tarihi hurma ağaçlarımız, milli mirasımız tehlike altında olmaya devam ediyor. Profesyonel bir şekilde takip ve bakım yapılması gerekiyor.”

Kırmızı palmiye böceği hurma ağaçlarının gövdesini kemirip, kurutuyor ve ağacı verimsiz hale getiriyor. Kuruyan ağaçlar gücünü kaybettiği için zaman içerisinde kopup yere düşüyor.