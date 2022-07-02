‘Hurda hırsızlığına’ suçüstü

Taşkent’te bir iş yerine girip, toplam değeri 3 bin 300 TL olan hurda çalan zanlılar C.T.ve M. T’nin suçüstü yakalandı. Polis, konuyla ilgili iki erkek şahsın daha arandığını belirtti.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Kozal Debreli, 1 Temmuz tarihinde saat 10:00 raddelerinde Haspolat - Lefkoşa'da zanlı 1 C.T. (K-31), zanlı 2 M. T.’nin (K-37) ve henüz kimliği tespit edilemeyen iki erkek şahıs ile birlikte Güngör yolu üzerindeki Taşkent Tavukçuluk Kuzey Etlik çiftliği isimli işyerine girdikten sonra, hurda olarak satılmak için toplu bir şekilde bulunan demirler içerisinden bin 320 kg ağırlığındaki toplam değeri 3 bin 300TL olan muhtelif miktarda hurda demir ve trapez saçları sirkat ederken işyeri çalışanları tarafından görüldüğünü anlattı.

Çalışanlar tarafından görülmeleri üzerine zanlıların olay mahallinden konu araç ve sirkat ettikleri malzemeler ile kaçtıklarını anlatan Polis, Hamitköy'de çıkmaz bir sokakta kaçmaları engellenerek olay mahalline gelen polisler tarafından suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti. Olay yerinde bulunan JK 920 plakalı van araç ve içerisinde sirkat edilen hurda ve trapez saçların emare olarak alındığını söyleyen Polis, mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken ifadeler, aranan 2 şahıs, incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğundan zanlının poliste 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)