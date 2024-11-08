"Hükümet sorunların çözümüne yönelik hiçbir adım atmadı"

KTAMS, Kamu-Sen, ve Kamu-İş Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde yaşanan personel eksikliği, bina sorunları ve hizmet aksamaları nedeniyle UBP-DP-YDP Hükümeti'ne 15 Kasım tarihine kadar süre verdi, grev uyarısında bulundu.

Üç sendikadan yapılan ortak açıklama şöyle:

"Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde yaşanan personel eksikliği, bina sorunları ve araç gereç eksiklikleri hem vatandaşa yönelik hizmetin aksamasına hem de çalışanların görev ve yetkileri dahilinde olmayan işleri yapmak zorunda kalmasına neden olmaktadır. Her geçen gün artan iş yüküne karşın devam eden personel eksikliği işini özveri ile yapmaya çalışan personelin üzerinde yoğun bir baskı yaratmakta ve hata yapma riskini artırmaktadır.

Tüm tapu kayıtlarının tutulduğu, önemli bilgi ve belgelerin işlendiği bu dairedeki eksiklikleri Sendikalarımız uzun bir süredir dile getirip çözüm talep etmesine rağmen sorunların çözümüne yönelik hiçbir adım atılmamıştır.

Bu bağlamda Sendikalarımız bugün İçişleri Bakanlığı’na bir yazı göndererek, 15 Kasım 2024 Cuma gününe kadar belirtilen taleplerin karşılanmasına yönelik bir adım atılmaması durumunda 18 Kasım Pazartesi günü Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde grev uygulayacağını bildirmiştir."