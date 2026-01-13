Hükümete güven yok!

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) 2025 yılının Aralık ayında gerçekleştirdiği ankete göre toplumun %90’ının ülkede işlerin doğru gitmediğini düşünüyor. CMIRS, bu oranın 2017 yılından bu yana ölçülen seride en yüksek seviyelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Ankette ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyinde en büyük sorunun ekonomik sorunlar olduğu vurgulanırken, sorunlar arasında 2’nci sırayı Kıbrıs Sorunu, 3’üncü sırayı ise sağlık sistemi aldı. Son dönemde yaşanan yolsuzlukların da sorunlardan biri olduğu dile getirildi.

En büyük sorun ekonomi

500 katılımcı ile yapılan ankette ülkede en büyük sorunun ekonomik sorunlar olduğu belirtiliyor.

CMIRS’ın verdiği bilgiler doğrultusunda ankete katılanların %69.2’sinin iki yıl içerisinde ülkenin ekonomik durumunun daha kötü, %9.2’sinin ise iki yıl içerisinde ülkenin ekonomik durumunun daha iyi olacağını düşündiğü belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı makamı en güvenliler listesinde

CMIRS’ın geçmiş anketlerinde Cumhurbaşkanlığı makamı en az güven duyulan kurum olurken, Ekim ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı olmasıyla, Cumhurbaşkanlığı makamı en çok güven duyulan üçüncü kurum oldu. Ankete göre, en çok güven duyulan kurumların birinci sırasında yargı, ikinci sırasında polis, üçüncü sırasında ise Cumhurbaşkanlığı makamı oldu.

En az güven hükümete

CMIRS anketin devamında en az güven duyulan kurumları da açıklarken, skandal ve yolsuzluklarla anılan UBP-DP-YDP Hükümeti ilk sırada yer aldı. En az güven duyulan kurumların ikinci sırasında sendikalar, üçüncü sırasında da medya oldu.