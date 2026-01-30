Recep DAL

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin politikaları nedeniyle üretimin diğer alanlarında olduğu gibi hayvancılık sektöründe de ciddi bir kriz yaşanıyor. Tonlarca süt hayvancının elinde kaldı; Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ise 28 Ocak Çarşamba günü YENİDÜZEN ve Kanal Sim’in özel yayınında süt dökme eylemini başlattı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, üretimde plansızlık ve sürdürülebilirlikten uzak uygulamaların sektörü çıkmaza sürüklediğini vurguladı.

Birlik Başkanı Onalt, aylardır planlı ve sürdürülebilir bir üretim modeli talep ettiklerine dikkat çekerek, hükümetin bu çağrılara rağmen herhangi bir somut adım atmadığını ifade etti. Açıklamasında, “UBP-DP-YDP Hükümeti, taleplerimize rağmen, ‘saldım çayıra, mevlam kayıra’ anlayışıyla hiçbir çalışma yapmadı.” diyen Onalt, Hayvancılar Birliği olarak hazırladıkları projelerin de kabul görmediğini belirtti.

“Yaklaşık 320 ton süt elde kaldı”

Sütlerin satılamaz duruma geldiğini kaydeden Onalt, “Yaklaşık 20 tankerde 320 ton süt ve çiftlik buzluklarındaki sütler elde kaldı. Bu sütler 2-3 gün buzlukta kalınca bozuluyor.” ifadelerini kullandı. YENİDÜZEN ile birlikte yaptıkları yayın sonrasında sütlerin kısmen alınmaya başlandığını belirten Onalt, bu durumun kalıcı bir çözüm olmadığını vurguladı.

Onalt, hükümetin politika üretemediğine dikkat çekerek, “Politika üretemeyen beceriksiz bir hükümet yapısı var. Geldiğimiz noktada ise sütler dökülme aşamasındadır. Elde kalan ve kullanılmayacak olan sütleri Çarşamba günü dökmeye başladık. Çiftlik buzluklarında kalan sütleri de zaman içinde dökeceğiz” dedi.

“Hükümet üretimi bitirmeye çalışıyor”

Hayvancılığın gidişatının herkes tarafından bilindiğini ifade eden Onalt, üreticilerin büyük zarara uğratıldığını söyledi. Onalt, “Hükümet üretimi bitirmeye çalışıyor. Üreticilere büyük zarar veriliyor. Hayvancılığın gidişatının ne kadar kötü olduğunu bilmeyen yok. Hükümet koltuklarında oturanlar da hayvancının mağduriyetini gidermek için hiçbir çalışma yapmıyor.” şeklinde konuştu.

Onalt, planlı, projeli ve sürdürülebilir bir üretim yapısı için hazır olduklarını fakat hükümetin bu yönde irade ortaya koymadığını belirterek, “Biz hazırız fakat hükümet kanadı hazır değil.” açıklamasında bulundu.

“Tarım bütçesi pervasızca harcanıyor”

Tarım bütçesinin doğru kullanılmadığına da vurgu yapan Onalt, bütçenin “har vurup harman savrulduğunu” söyledi. Onalt, “Pervasızca harcamalar yapılıyor. Üretici, imalatçı ve halk bu gidişattan memnun değil. Plansızlığın getirdiği süreci yaşıyoruz.” dedi.

Mevcut sıkıntıların devam etmesi halinde eylemlerine devam edeceklerini kaydeden Onalt, “2 Şubat Pazartesi günü yapacağımız toplantıyla eylemlilik sürecimize ilişkin yol haritamızı belirleyeceğiz. Hafta sonu büyük bir sür krizi öngörüyoruz. Bu krizi de yaşadıktan sonra süreç şekillenecek.” ifadelerini kullandı.

“25 yıldır et krizini konuşuyoruz”

Hayvancılık sektöründe yaşanan sorunların yeni olmadığını vurgulayan Onalt, yıllardır et krizinin konuşulduğunu belirtti. Onalt, “25 yıldır et krizini konuşuyoruz. Hayvancılar Birliği olarak diğer sendika ve sivil toplum örgütlerini de bu konuda detaylı şekilde bilgilendiriyoruz.” diye konuştu.

Amaçlarının üreticiden sofraya uzanan sağlıklı bir üretim modeli olduğunu ifade eden Onalt, “Amacımız ve isteğimiz, üreticilerden hanelere ulaşan bir üretim modelidir.” açıklamasında bulundu.