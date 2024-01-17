“Hükümet ortada yok… Gündemleri yine bakanlık değişimi, kurultay…”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, asgari ücretin yükselmesiyle birlikte fiyat artışlarının yaşanmaya başladığını ve bunun yeniden hayat pahalılığına yol açtığını vurguladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, son günlerde “denetim” konusunun gündeme geldiğini ancak hükümetin denetim yapacak enstrümanı üretilmediğini belirtti. “Planlama, stabil para birimine endeksli muhasebe sistemi, teşvikler, sosyal yardımlar, vergiler... Her şeyi bütünlüklü biçimde masaya yatırmak gerekiyor” ifadelerini kullanan Erhürman, hükümetin bu anlayıştan uzak olduğunu söyledi.

CTP lideri, hükümet partilerinin gündeminin yeniden bakan değişimi ve kurultay olduğunu da belirterek, 2024 yılında erken seçimin kaçınılmaz olduğunun bir kez daha altını çizdi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Önce hayat pahalılığı % 48.5 olacak denildiğinde gelen zamlar, sonra asgari ücret görüşmeleriyle başlayan süreçteki zamlar ve nihayet asgari ücretin belirlenmesinden sonra gelen zamlar.

Doğal olarak hepsi hayat pahalılığına yansıyacak. Dört ay sonra beklentinin üzerinde bir hayat pahalılığı oluşacak bu durumda. Ve sonra aynı döngü tekrar yaşanacak.

Alım gücü düştü, düşecek. Piyasada yabancıların talebinin belirleyici olduğu sektörlerde fiyatlar onların alım gücüne göre yükselmeye devam edecek.

Bir döngüye, bir sarmala girdik ve bu pek çok insanımızı bitirecek. Herkes denetim diyor ama denetim için uygun enstrüman da üretilmiyor "hükumet" tarafından. Üretilmeye kalkılsa da uygulanmayacağı açık. Uygulansa da bu aslında sürdürülebilir değil.

Planlama, stabil para birimine endeksli muhasebe sistemi, teşvikler, sosyal yardımlar, vergiler... Her şeyi bütünlüklü biçimde masaya yatırmak gerekiyor.

Hep söylüyoruz... Bu artık bir var oluş sorunu... Ama bunu kavrayacak ve çözüm arayacak, üretecek bir "hükumet" yok ortada... Gündemleri yine, yeniden bakan değişimi, kurultay, vs.

Ölü gözünden yaş beklenmez! 2024'te Kıbrıs Türk halkının önündeki tarihsel sorumluluğun bu zihniyetten kurtulmak olduğu bir kez daha açık biçimde ortada...”